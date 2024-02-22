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Spor

Fenerbahçe'de görüşmeler başladı! Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Brezilyalı yıldız

Sezon sonu takımdan ayrılmasına kesin gözü ile bakılan Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Fenerbahçe, Juventus forması giyen Brezilyalı yıldızı gözüne kestirdi. Çıkan haberlere göre sarı lacivertli ekip, başarılı sol bek Alex Sandro için görüşmelere başladı. İşte detaylar...

22 Şubat 2024 Perşembe 10:40 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de görüşmeler başladı! Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Brezilyalı yıldız
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Fenerbahçe için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Şimdi de Suudi basını, sarı lacivertliler için bir iddia ortaya attı ve Alex Sandro için görüşmelere başlandığını duyurdu.

FERDİ'NİN YERİNE YENİ YILDIZ

Fenerbahçe, önümüzdeki sezon ayrılığı beklenen Ferdi Kadıoğlu'nun sol bekte oluşturacağı boşluğu doldurmak için şimdiden kolları sıvadı.

SUUDİ BASINI DUYURDU

Suudi basını, sarı lacivertliler için bir iddia ortaya attı ve Brezilyalı sol bek Alex Sandro için görüşmelere başlandığını duyurdu.

JUVENTUS'TAN AYRILMAK İSTİYOR

Çıkan haberlere göre Kanarya, Haziran ayında Juventus ile kontratı sona erecek olan Alex Sandro için hazırlıklara başladı. 33'lük Sambacı, yeni sezonda Juve'de arka plana düşeceği için ayrılma niyetinde.

F.BAHÇE'NİN İŞTAHINI KABARTTI

Bonservisinin elinde olması ise Fenerbahçe'nin iştahını kabarttı.

JUVENTUS'TA 9. SENESİ

2011'de Uruguay ekibi Maldonado'dan 9.6 milyon euroya Porto'ya giden Sandro, yaklaşık 13 yıldır Avrupa'da üst düzey top oynuyor. 2015'te 28 milyon euroya Porto'dan Juventus'a transfer oldu. İtalyan ekibinde 9'uncu senesi.

PİYASA DEĞERİ 50 MİLYON EUROYU GÖRDÜ

2020'nin başında piyasa değeri 50 milyon euroyu gördü... Bu sezon 12 lig maçında şans buldu ama skor üretemedi.

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