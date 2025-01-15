Fenerbahçe'de gözler Adana Demirspor maçında

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 19 Ocak Pazar günü deplasmanda Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.

Salonda core çalışmasıyla başlayan idman, sahada ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. Antrenman, iki grup halinde yapılan pas çalışmasının ardandan dar alanda çift kale maçlarla sona erdi.

TÜMOSAN Konyaspor maçına ilk 11'de başlayan ve 60 dakikadan fazla forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın devam edecek.