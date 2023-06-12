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Spor

Fenerbahçe'de gözler adaylarda! Yerli ve yabancı sürpriz isimler...

Fenerbahçe'de Jorge Jesus döneminin sona erkesi sonrası gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Sarı lacivertlilerde yeni hoca arayışları kapsamında 3 ismin ön plana çıktığı öğrenildi. İşte detaylar...

12 Haziran 2023 Pazartesi 10:20 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de gözler adaylarda! Yerli ve yabancı sürpriz isimler...
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Fenerbahçe'de beklenen oldu. Teknik direktör Jorge Jesus, 2-0 kazanılan Türkiye Kupası Finali'nin ardından yaptığı açıklamada, "Buradaki son günüm. Artık Fenerbahçe'nin teknik direktörü değilim. Geleceğimle ilgili karar vermedim. Hayallerimden birini gerçekleştirebilecek miyim göreceğiz" dedi.

GÖZLER HOCA ADAYLARINDA

Jorge Jesus'un vedasının ardından yeni teknik adamın kim olacağı merakla bekleniyor. Portekizli hocanın ayrılık kararından önceden haberdar olan yönetim zaten çalışmalara başlamıştı.

VİNCENZO MONTELLA, ABDULLAH AVCI, SERGEN YALÇIN...

Adana Demirspor'da çok iyi bir sezon geçiren Vincenzo Montella, öncelikli adaylar arasındaki tek yabancı isim olarak görülüyor. Akdeniz ekibinin başkanı Murat Sancak, İtalyan teknik adamın istemesi halinde Sarı-Lacivertliler ile görüşmesine izin vereceklerini söylemişti.

Yerli olarak ise Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın'ın ön planda olduğu öğrenildi. Avcı, daha önce de gündeme gelmiş ancak Başakşehir ile kaçırdığı şampiyonluğun ardından o dönem listeden düşmüştü. Tecrübeli çalıştırıcı, geçen sezon Trabzonspor ile şampiyonluk yaşadı.

Sergen Yalçın ise Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra bu sezonu dinlenerek geçirdi. Başarılı teknik adamın Fenerbahçe'yi çok istediği iddia edildi.

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