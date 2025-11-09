İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Kasım 2025 Pazar / 19 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2134
  • EURO
    48,8967
  • ALTIN
    5434.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de gözler Fred'de olacak! Kayserispor maçında sahne onun
Spor

Fenerbahçe'de gözler Fred'de olacak! Kayserispor maçında sahne onun

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Zorlu mücadelede kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek İsmail Yüksek'in yerine ilk 11'de Fred maça başlayacak. İşte detaylar...

AKŞAM9 Kasım 2025 Pazar 09:14 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de gözler Fred'de olacak! Kayserispor maçında sahne onun
ABONE OL

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın peşinde olan Fenerbahçe, milli ara öncesi Kayserispor maçına mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. Avrupa Ligi'nde Plzen ile golsüz berabere kalan Sarı-Lacivertliler, taraftarı önünde telafiyi yapmaya çalışacak. Son haftaların formda ismi İsmail Yüksek, sarı kart cezası sebebiyle Zecorner Kayserispor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak. Sarı-Lacivertli ekipte İsmail Yüksek'in yanı sıra kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun, forma giyemeyecek diğer isimler. Cezalı olan İsmail Yüksek'in yokluğunda Fred'i sahaya sürmeyi planlayan İtalyan teknik adam, Çekya deplasmanında dinlendirdiği Kerem Aktürkoğlu'nu da 11'de oynatmayı düşünüyor. 9 puanı bulunan Kayserispor ise ateş hattında. Sarı-Kırmızılı ekip de F.Bahçe deplasmanından 3 puan koparıp orta sıralara giriş yapmayı hedefliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

HİSAR-D RF'den hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.