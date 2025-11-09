Süper Lig'de lider Galatasaray'ın peşinde olan Fenerbahçe, milli ara öncesi Kayserispor maçına mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. Avrupa Ligi'nde Plzen ile golsüz berabere kalan Sarı-Lacivertliler, taraftarı önünde telafiyi yapmaya çalışacak. Son haftaların formda ismi İsmail Yüksek, sarı kart cezası sebebiyle Zecorner Kayserispor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak. Sarı-Lacivertli ekipte İsmail Yüksek'in yanı sıra kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun, forma giyemeyecek diğer isimler. Cezalı olan İsmail Yüksek'in yokluğunda Fred'i sahaya sürmeyi planlayan İtalyan teknik adam, Çekya deplasmanında dinlendirdiği Kerem Aktürkoğlu'nu da 11'de oynatmayı düşünüyor. 9 puanı bulunan Kayserispor ise ateş hattında. Sarı-Kırmızılı ekip de F.Bahçe deplasmanından 3 puan koparıp orta sıralara giriş yapmayı hedefliyor.