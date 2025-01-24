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Spor

Fenerbahçe'de gözler Göztepe maçında

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 26 Ocak Pazar günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

AA24 Ocak 2025 Cuma 18:09 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de gözler Göztepe maçında
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Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 26 Ocak Pazar günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında dün sahasında Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile golsüz berabere kalan sarı-lacivertli ekip, Göztepe müsabakası öncesi ara vermeden ilk antrenmanını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman, salonda başladı. Ardından sahaya inen futbolcular ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri yaptı. Şut ve pas çalışmalarıyla süren antrenman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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