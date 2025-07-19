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Spor

Fenerbahçe'de gözler yeni sezonda

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Portekiz'de kamp yapan Fenerbahçe, çalışmalarına devam etti.

AA19 Temmuz 2025 Cumartesi 00:52 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de gözler yeni sezonda
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Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Portekiz'de kamp yapan Fenerbahçe, çalışmalarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, yeni transfer Jhon Duran'ın da yer aldığı belirtildi.

Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pasla devam eden idmanın, dayanıklılık koşuları ve dar alanda çift kale maçlarla tamamlandığı aktarıldı.

Portimonense ile oynanan hazırlık maçında 60 dakika ve üzerinde süre alan oyuncuların günü yenilenme çalışması yaparak tamamladıkları kaydedildi.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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