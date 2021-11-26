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Spor

Fenerbahçe'de Göztepe maçı mesaisi başladı

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de maçın hazırlıkları başladı.

AA26 Kasım 2021 Cuma 20:28 - Güncelleme: 26 Kasım 2021 Cuma 20:28
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma ve çabukluk çalışmasının ardından pas çalışması yaptığı aktarıldı. Dar alanda oynanan çift kale maçla devam eden idmanın, bireysel çalışmalarla sona erdiği kaydedildi.

Altay Bayındır, Mesut Özil ve Enner Valencia'nın günü tedavi programlarıyla tamamladığı duyuruldu.

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