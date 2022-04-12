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Spor

Fenerbahçe'de Göztepe maçı mesaisi başladı

Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde evinde Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de maçın hazırlıklarına başlandı.

IHA12 Nisan 2022 Salı 21:21 - Güncelleme: 12 Nisan 2022 Salı 21:21
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 16 Nisan Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen sarı-lacivertliler, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrıldı ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. Dar alanda yapılan çift kale maçın devamında yapılan bireysel çalışmalarla idman noktalandı.

Fenerbahçe, yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarına devam edecek.

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