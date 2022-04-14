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Spor

Fenerbahçe'de Göztepe maçı mesaisi sürdü

Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde evinde Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de maçın hazırlıkları devam etti.

DHA14 Nisan 2022 Perşembe 20:43 - Güncelleme: 14 Nisan 2022 Perşembe 20:43
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 33. haftasında 16 Nisan Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından çeşitli pas oyunları ile devam etti. Futbolcular; çift kale maçın devamında gerçekleştirilen bireysel çalışmalarla idmanı tamamladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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