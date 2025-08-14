İSTANBUL 30°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ağustos 2025 Perşembe / 20 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7877
  • EURO
    47,7754
  • ALTIN
    4399.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de Göztepe mesaisi başladı
Spor

Fenerbahçe'de Göztepe mesaisi başladı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Fenerbahçe maçın hazırlıklarına başladı.

AA14 Ağustos 2025 Perşembe 14:24 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Göztepe mesaisi başladı
ABONE OL

Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 16 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında 12 Ağustos Salı günü Hollanda temsilcisi Feyenoord ile karşılaşan sarı-lacivertliler, dünü izinli geçirdi.

Göztepe müsabakasının hazırlıklarına bugün başlayan Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde çalıştı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenman, ısınma, koordinasyon ve reaksiyon koşularının ardından yapılan pas çalışmasıyla devam etti. İdman, çift kale maçlarla tamamlandı.

Feyenoord maçında ilk 11 başlayan ve 60 dakika üzerinde forma giyen futbolcular, yenilenme programı ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.

Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Depreme markette yakalandılar: Panik anları güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.