Pep Guardiola, 10 yılın ardından Manchester City'ye veda etmeye hazırlanıyor. Inter Miami ve İtalyan ekibinin yanı sıra Fenerbahçe de yıldız hoca için devrede.

İngiliz basınından The Athletic'in haberine göre Pep Guardiola, sözleşmesi 2027 yılına kadar devam etmesine rağmen sezon sonunda görevinden ayrılmayı planlıyor. Haberde, Guardiola'nın ayrılığı sonrası Manchester City'nin başına geçmesi beklenen ismin ise sezon sonunda Chelsea ile yollarını ayıran Enzo Maresca olduğu ifade edildi. MLS ekiplerinden Inter Miami ve İtalya Milli Takımı'nın Guardiola ile ilgilendiği belirtildi.

Önümüzdeki sezona yeni başkan ve yeni hoca ile başlayacak Fenerbahçe için de Pep'in ismi anılıyor. Sarı-Lacivertliler'de başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin, Pep'in durumuyla ilgili bilgi alacağı ve temaslarda bulunabilecekleri öğrenildi. Sarı-Lacivertliler'de birçok teknik direktörün ismi geçiyor. Conte, Aykut Kocaman, Jorge Jesus, İsmail Kartal gibi isimler de iki adayın da listesinde yer alıyor.