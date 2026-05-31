Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın, Serhou Guirassy ile prensipte anlaşmaya vardığı iddiaları gündemde. Alman basınında yer alan haberlere göre Borussia Dortmund, Gineli golcünün ayrılığına onay verdi.

Weltfussball'ın haberinde, konuyla ilgili şu ifadeler kullanıldı: "Forvet oyuncusunun yüksek maaşı, Borussia Dortmund Yönetimi'nin Guirassy'yi satmayı "ciddi olarak" düşünmesinin ana nedeniydi. Dortmund, yaklaşık olarak 40 milyon euroluk bir gelir elde etmeyi bekliyor. Ancak bu rakam belirli kulüplere ve coğrafi faktörlere bağlı olarak değişebilir." Geride bıraktığımız sezon 46 karşılaşmada 3 bin 218 dakika forma giyen başarılı santrfor, 22 gol ve 6 asist kaydetti. Güncel piyasa değeri ise 32 milyon euro olarak gösteriliyor.