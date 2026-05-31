İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mayıs 2026 Pazar / 14 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9165
  • EURO
    53,5748
  • ALTIN
    6687.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de Guirassy heyecanı! Dortmund kapıyı açtı
Spor

Fenerbahçe'de Guirassy heyecanı! Dortmund kapıyı açtı

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Serhou Guirassy'nin satışına onay verdi. Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın oyuncu cephesiyle anlaşmaya vardığı öne sürülürken resmi açıklama için seçim sonrası döneminin beklenildiği öğrenildi.

Akşam31 Mayıs 2026 Pazar 08:31 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Guirassy heyecanı! Dortmund kapıyı açtı
ABONE OL

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın, Serhou Guirassy ile prensipte anlaşmaya vardığı iddiaları gündemde. Alman basınında yer alan haberlere göre Borussia Dortmund, Gineli golcünün ayrılığına onay verdi.

Weltfussball'ın haberinde, konuyla ilgili şu ifadeler kullanıldı: "Forvet oyuncusunun yüksek maaşı, Borussia Dortmund Yönetimi'nin Guirassy'yi satmayı "ciddi olarak" düşünmesinin ana nedeniydi. Dortmund, yaklaşık olarak 40 milyon euroluk bir gelir elde etmeyi bekliyor. Ancak bu rakam belirli kulüplere ve coğrafi faktörlere bağlı olarak değişebilir." Geride bıraktığımız sezon 46 karşılaşmada 3 bin 218 dakika forma giyen başarılı santrfor, 22 gol ve 6 asist kaydetti. Güncel piyasa değeri ise 32 milyon euro olarak gösteriliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Tatilciler dönüş yoluna geçti! Bolu geçişinde trafik durma noktasına geldi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.