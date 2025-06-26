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Spor

Fenerbahçe'de gündem kaleci transferi! Uğurcan Çakır için yoğun mesai

Gelecek sezon kaleci rotasyonunu yerli file bekçilerinden oluşturmayı planlayan Fenerbahçe'de gündem Uğurcan Çakır. Milli file bekçisi Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katmak isteyen sarı lacivertli ekip son teklifini kısa süre içerisinde Trabzonspor'a iletecek. İşte detaylar...

TRT Spor26 Haziran 2025 Perşembe 16:22 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de gündem kaleci transferi! Uğurcan Çakır için yoğun mesai
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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertlilerin kalesini önümüzdeki sezon kimin koruyacağı merak konusu...

Dominik Livakovic ile yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe'de ilk hedef Uğurcan Çakır. Teknik direktör Jose Mourinho, kaleci rotasyonunu yerli file bekçilerinden oluşturmayı planlıyor. Portekizli teknik adam, yönetimden Uğurcan Çakır transferinin kısa süre içerisinde sonuçlandırılmasını istedi.

Başkan Ali Koç'un bu süreci Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile yürüttüğü öğrenildi. Daha önce ikili görüşmelerde milli file bekçisi için zemin yoklandığı fakat sonuç alınamadığı belirtildi.

Trabzonspor'un 20 milyon euroluk bonservis beklentisinin Fenerbahçe tarafından büyük ölçüde karşılanacağı gelen haberler arasında yer aldı. Yapılan görüşmelerde oyuncu takası konusu gündeme gelmedi.

TRABZONSPOR KARİYERİ

Uğurcan Çakır, altyapısından yetiştiği Trabzonspor ile 288 maça çıktı. Bordo mavili formayla şampiyonluk yaşayan 29 yaşındaki file bekçisi, milli takımdaki performansıyla da beğeni topladı. Uğurcan Çakır, A Milli Takım formasını ise 31 kez giydi.

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