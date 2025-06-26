Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertlilerin kalesini önümüzdeki sezon kimin koruyacağı merak konusu...

Dominik Livakovic ile yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe'de ilk hedef Uğurcan Çakır. Teknik direktör Jose Mourinho, kaleci rotasyonunu yerli file bekçilerinden oluşturmayı planlıyor. Portekizli teknik adam, yönetimden Uğurcan Çakır transferinin kısa süre içerisinde sonuçlandırılmasını istedi.

Başkan Ali Koç'un bu süreci Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile yürüttüğü öğrenildi. Daha önce ikili görüşmelerde milli file bekçisi için zemin yoklandığı fakat sonuç alınamadığı belirtildi.

Trabzonspor'un 20 milyon euroluk bonservis beklentisinin Fenerbahçe tarafından büyük ölçüde karşılanacağı gelen haberler arasında yer aldı. Yapılan görüşmelerde oyuncu takası konusu gündeme gelmedi.

TRABZONSPOR KARİYERİ

Uğurcan Çakır, altyapısından yetiştiği Trabzonspor ile 288 maça çıktı. Bordo mavili formayla şampiyonluk yaşayan 29 yaşındaki file bekçisi, milli takımdaki performansıyla da beğeni topladı. Uğurcan Çakır, A Milli Takım formasını ise 31 kez giydi.