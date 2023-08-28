Fenerbahçe'de gündem stoper! Hedef: Malang Sarr

Dominik Livakovic'in ardından transferde ağırlığını orta sahaya veren Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı.

Sarı lacivertli kulübün Brezilyalı stoperi Luan Peres için artan teklifler sonrasında Fenerbahçeli kurmaylar yeni bir hamlede bulunmaya hazırlanıyor. Luan Peres için birçok Avrupa kulübünden teklifler gelirken bir Arap kulübünün 8 milyon Euro'luk teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı bilgisi geldi. Fenerbahçe, Luan Peres'i iyi bir fiyata satması durumunda gündemine bonservisi Chelsea'de olan Senegal asıllı Fransız stoper Malang Sarr'ı aldı.

Geçtiğimiz sezonu Monaco'da kiralık olarak geçiren 24 yaşındaki stoperin piyasa değeri 6 milyon Euro civarında olsa da 2-3 milyon Euro civarında bir paraya transferinin bitirilebileceği ifade ediliyor. Ancak bu transfer için öncelikle Peres'in takımdan ayrılması gerekiyor.

FRANSA MİLLİ TAKIM FORMASI GİYDİ

24 yaşında ve 1.83 boyunda olan Malang Sarr 42 kez alt yaş kategorilerinde Fransa Milli Takım formasını giydi. Malang Sarr'ın 2019 yılındaki güncel piyasa değeri 18 milyon Euro civarındaydı.

Ancak transfer olduğu Chelsea'de fazla şans bulamayınca piyasa değerinde düşüş yaşandı.