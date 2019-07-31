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Fenerbahçe'de gündem yeniden Çağlar Söyüncü

Stoper arayışlarını dört koldan sürdüren Sarı-Lacivertlilerde gündeme yeniden Çağlar Söyüncü geldi. Martin Skrtel ve Simon Kjaer ile de yakın temas halinde olan Fenerbahçe’de Damien Comolli, milli futbolcu için girişimlere başladı.

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Sarı-Lacivertliler’de başkan Ali Koç, stopere iki takviye birden yapmayı planladıklarını söylemişti. Simon Kjaer, Zanka ve Martin Skrtel isimleri konuşulurken, Çağlar Söyüncü de gündeme geldi. Geçtiğimiz sezonlarda da Fenerbahçe’nin transfer listesine giren 23 yaşındaki savunma oyuncusu için durum araştırması yapılacak. Damien Comolli’nin bu konuda çalışmalara başladığı öğrenildi.
 
Maguire’ın yerine Dunk
 
Çağlar Söyüncü, geçtiğimiz sezon başında 21 milyon Euro’ya Leicester’a transfer oldu. Ancak beklediği forma şansını bulamadı. Milli savunmacı, Harry Maguire’ın Manchester United’a gitmesi halinde daha fazla süre alacağını düşünüyordu. Ancak Leicester’ın, Maguire’ın satılması halinde Brighton’dan Lewis Dunk’ı alma planı, Çağlar’ın ayrılma ihtimalini artırdı. Üstelik geçen sezon kiralandığı Celtic’te başarılı performans sergileyen Hırvat savunmacı Benkovic de takıma döndü.
 
Forma giymek istiyor
 
Fenerbahçe, eğer Leicester’ın kiralama seçeneğine olumlu bakması halinde Çağlar Söyüncü için teklif yapmayı planlıyor. 23 yaşına gelen Çağlar, artık düzenli forma şansı bulacağı bir takıma gitmek istiyor. Milli oyuncunun kiralık olarak ayrılmaya sıcak bakması, Sarı-Lacivertliler için önemli bir artı.
 
(Fanatik)
 

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