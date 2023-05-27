Fenerbahçe'de gündem yine Rodrigo Becao!

Fenerbahçe'nin yeni sezonda takviye yapmayı planladığı bölgelerin başında savunmanın merkezi geliyor.

SAVUNMAYA SON ADAY: BECAO

Fenerbahçe, hem Gustavo Henrique hem de Serdar Aziz ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Attila Szalai de iyi bir teklif gelmesi halinde satılabilir. Daha önce, Premier Lig'den düşen Southampton'ın yıldızı Lyanco'yu gündemine alan yönetim, Udinese forması giyen Rodrigo Becao'yu da adaylardan biri olarak belirledi.

UDINESE'NİN ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN

27 yaşındaki oyuncu, 2019'da Bahia'dan İtalyan ekibine 1.6 milyon Euro'ya transfer olmuştu. Becao, sergilediği performansla Udinese savunmasının önemli isimlerinden biri haline geldi. Sambacı, bu sezon Serie A'da 28 maçta forma giydi, 2 gol atıp 1 de asist yaptı.

MENAJERİYLE GÖRÜŞME

Becao'nun sözleşmesi önümüzdeki sezonun sonunda bitecek. Yönetim, başarılı stoper için maliyet araştırmasına başladı. Brezilyalı stoperin menajeri Rodrigo Fonseca'yla görüşme yapılarak oyuncuya olan ilginin iletileceği öğrenildi.

ÖNCELİK BREZİLYALI

Fenerbahçe Yönetimi, Becao'da olumlu yanıt gelmesi halinde Udinese ile pazarlıklara başlayacak. Yeni sezonda Luan Peres'in sol stoperde görev yapması bekleniyor. Sarı-Lacivertliler, Luan'ın kısa sürede uyum yakalaması için kendisi gibi Brezilyalı bir stoper almaya öncelik vermiş durumda. Başta ekonomik şartlar olmak üzere, yapılacak görüşmelerin ardından Lyanco ya da Becao'ya imza attırılması ilk plan olarak görülüyor.