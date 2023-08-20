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Spor

Fenerbahçe'de Gustavo Henrique gitti, sıra Serdar Dursun'da!

Fenerbahçe kadrosuna birçok yeni ismin katılmasının ardından bazı isimlerle de yollar ayrıldı. Son olarak deneyimli forvet Serdar Dursun'un da takımdan ayrılması bekleniyor. İşte detaylar...

Fanatik20 Ağustos 2023 Pazar 11:05 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Gustavo Henrique gitti, sıra Serdar Dursun'da!
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Transfer çalışmalarını tam gaz sürdüren Fenerbahçe'de yeni oyuncuların takıma katılmasıyla birlikte ayrılıklarda gelmeye devam ediyor.

Brezilyalı savunmacı Gustavo Henrique'nin Real Valladolid ile anlaşması sonrası gözler bu sefer Serdar Dursun'a çevirildi.

Sarı lacivertliler'in tecrübeli golcüyle yollarını ayırmak istiyor.

Avrupa kadrosunda yine kendisine yer bulamayan Serdar'a Karagümrük ve Konyaspor talip.

Serdar Dursun teklifleri değerlendiriyor. Fenerbahçe'nin Karagümrük ile anlaştığı ifade edildi. Serdar'ın da kararını kısa sürede vermesi bekleniyor.

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