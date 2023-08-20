Fenerbahçe'de Gustavo Henrique gitti, sıra Serdar Dursun'da!

Transfer çalışmalarını tam gaz sürdüren Fenerbahçe'de yeni oyuncuların takıma katılmasıyla birlikte ayrılıklarda gelmeye devam ediyor.

Brezilyalı savunmacı Gustavo Henrique'nin Real Valladolid ile anlaşması sonrası gözler bu sefer Serdar Dursun'a çevirildi.

Sarı lacivertliler'in tecrübeli golcüyle yollarını ayırmak istiyor.

Avrupa kadrosunda yine kendisine yer bulamayan Serdar'a Karagümrük ve Konyaspor talip.

Serdar Dursun teklifleri değerlendiriyor. Fenerbahçe'nin Karagümrük ile anlaştığı ifade edildi. Serdar'ın da kararını kısa sürede vermesi bekleniyor.