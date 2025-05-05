İSTANBUL 25°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mayıs 2025 Pazartesi / 8 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,5873
  • EURO
    43,8306
  • ALTIN
    4115.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de Hakan Bilal Kutlualp, Ali Koç yönetimine seslendi! Seçim çağrısı yaptı
Spor

Fenerbahçe'de Hakan Bilal Kutlualp, Ali Koç yönetimine seslendi! Seçim çağrısı yaptı

Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp'ten çağrı geldi. Ali Koç yönetimine seslenen Kutlualp, 'Vakit kaybetmeden olağanüstü kongre kararı alarak o kapıları gerçekten açmalıdır.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

5 Mayıs 2025 Pazartesi 14:59 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Hakan Bilal Kutlualp, Ali Koç yönetimine seslendi! Seçim çağrısı yaptı
ABONE OL

Fenerbahçe'de başkanlığa adaylığını daha önce açıklayan Hakan Bilal Kutlualp, olağanüstü kongre çağrısı yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hakan Bilal Kutlualp "Taraftarlarımızın ve kongre üyelerimizin hiçbir yönlendirme olmadan başlattığı bu dip dalga ve ardından gelen imza kampanyası, Fenerbahçemiz için hayati önem taşımaktadır. Gerekli imza sayısı, bu süreçte mutlaka toplanacaktır." sözleriyle sarı-lacivertli camiaya seslendi.

Hakan Bilal Kutlualp ayrıca "Yorulmuş olan taraftarımızı daha fazla yormamak adına, bu demokratik mekanizmayı mecbur kalmaksızın Fenerbahçe'ye yakışır şekilde işletmeli ve vakit kaybetmeden olağanüstü kongre kararı alarak o kapıları gerçekten açmalıdır." açıklamasını yaptı.

İşte Hakan Bilal Kultlualp'in yaptığı açıklamanın tamamı...

"Yüksek Divan Kurulu toplantısındaki çağrımı bir kez daha, bu kez daha yüksek sesle yineliyorum:

Fenerbahçemizde, yönetimin bugüne dek görülmemiş bir şekilde taraftarıyla bağının koptuğu bu dönemde; 30 milyona yaklaşan taraftarı temsil eden kongre üyelerimizin, bu kutsal emanete sahip çıkma sorumluluğu ve bilinciyle inisiyatif alması ve tepki göstermesi takdire şayandır.

Bu iradenin, Fenerbahçe'nin gerçek sahibi olan taraftar adına kongre üyeleri tarafından ortaya konması, özlenen günlere kavuşacağımızın en büyük göstergesidir.

Taraftarlarımızın ve kongre üyelerimizin hiçbir yönlendirme olmadan başlattığı bu dip dalga ve ardından gelen imza kampanyası, Fenerbahçemiz için hayati önem taşımaktadır. Gerekli imza sayısı, bu süreçte mutlaka toplanacaktır.

Buradan yönetime çağrım şudur:

Zaten ziyadesiyle yorulmuş olan taraftarımızı daha fazla yormamak adına, bu demokratik mekanizmayı mecbur kalmaksızın Fenerbahçe'ye yakışır şekilde işletmeli ve vakit kaybetmeden olağanüstü kongre kararı alarak o kapıları gerçekten açmalıdır.

Unutulmasın ki bu süreçte yönetim tarafından boşa geçirilen her dakika, telafisi giderek ağırlaşan zararlara neden olacaktır.

Perşembe günü katılacağım yayında, olağanüstü kongre için atmamız gereken adımları imza süreci dahil olmak üzere tüm detaylarıyla kamuoyuyla paylaşacağımı bilmenizi isterim.

"Esas kapıları taraftarımız açacak.""

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.