Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, ligin 4'üncü sırasında yer alan İzmir ekibi Göztepe'yi konuk ediyor. İki formda ekibin karşılaşmasını Atilla Karaoğlan yönetecek. F.Bahçe'de sezonu kapatan Oosterwolde ile Becao'nun yanı sıra Livakovic ve Mert Müldür de sakatlık sebebiyle forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan İsmail Yüksek de bu mücadelede şans bekliyor.

Takımla birlikte çalışan yeni tranfer Diego Carlos, ilk 11'de oynayabilecek durumda. Avrupa Ligi'nde perşembe günü Lyon ile golsüz berabere kalan Sarı-Lacivertliler, farklı bir kadroyla sürpriz yapabilir. Ligin ilk yarısındaki maçta Göztepe, 2-0 geriden gelip F.Bahçe ile 2-2 berabere kalmıştı. İzmir ekibinde Taha Altıkardeş, Solet, Fofana ve Doğan'ın sakatlıkları bulunuyor. Gözler bu sezon 16 maçta 9 gol 5 asistle oynayan Romulo'da olacak.