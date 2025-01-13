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Spor

Fenerbahçe'de hataya yer yok! Kritik maçta rakip Konyaspor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak. Ezeli rakibi ile puan farkı açılan sarı lacivertli ekibin kazanmaktan başka şansı yok. İşte detaylar...

Akşam13 Ocak 2025 Pazartesi 09:22 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de hataya yer yok! Kritik maçta rakip Konyaspor
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında bugün Konyaspor'la deplasmanda karşılaşacak. Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak. Son lig maçında Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Jose Mourinho'nun öğrencileri, TÜMOSAN Konyaspor karşısında da kazanarak seri yakalamak istiyor. Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve İsmail Yüksek ile sarı kart cezalısı Sofyan Amrabat, bu maçta forma giyemeyecek. Kaleci Dominik Livakovic'in durumu ise belirsiz. Sakatlığını atlatan Oğuz Aydın, teknik ekibin şans vermesi durumunda takımdaki yerini alabilecek.

Athletic Bilbao maçında tribünlerin tepki gösterdiği Samet Akaydin'i korumak için kadroya dahil etmeyen teknik direktör Jose Mourinho, ikas Eyüpspor karşılaşmasında olduğu gibi bu müsabakada da Samet'i kadroya dahil edebilir. Üç sarı kartı bulunan Samet Akaydin, TÜMOSAN Konyaspor karşısında forma giyip kart görmesi durumunda Adana Demirspor deplasmanında cezalı duruma düşecek. Hatayspor karşısında gördüğü sarı kartla sınıra gelen Sebastian Szymanski de bugün kart görmesi halinde Adana Demirspor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

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