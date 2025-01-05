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Spor

Fenerbahçe'de hataya yer yok! Zorlu maçta rakip Hatayspor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında bu akşam sahasında Hatayspor'u konuk edecek. Sarı lacivertli ekip, ezeli rakibi Galatasaray ile puan farkını korumak için bu maçı almak zorunda. İşte detaylar...

Akşam5 Ocak 2025 Pazar 09:35 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de hataya yer yok! Zorlu maçta rakip Hatayspor
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Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe bu akşam saat 19.00'da Hatayspor'u konuk edecek. Ligde çıktığı 16 karşılaşmada 9 puan toplayan Hatayspor, 18. sırada ve düşme hattından çıkmaya çalışıyor. 36 puanlı Fenerbahçe ise ikinci sırada.

Lider G.Saray ile olan büyük farkın kapanması için Fenerbahçe'nin adeta tüm maçlarını kazanması gerekecek... Kanarya, yapacağı bir puan kaybıyla şampiyonluk yarışında çok ağır bir yara alabilir. Hatay ekibinde Cengiz, Fernandes, Görkem, Calvo ve Recep cezalı. Kanarya'da ise İsmail Yüksek, Becao, Samet ve Oosterwolde sakat. Livakovic, Oğuz ve Mert Hakan iyileşti.

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