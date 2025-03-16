UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda İskoçya temsilcisi Rangers'a penaltılarda elenen Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında bugün Samsunspor'u konuk edecek. Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Oynadığı son 20 resmi müsabakada tek mağlubiyetini Rangers'a karşı yaşayan Fenerbahçe, bu süreçte 5 beraberlik, 14 galibiyet elde etti. Sarı-Lacivertliler, haftaya 2 maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 10 puan gerisinde giriyor.

Ligin ilk yarısında iki takım arasında Samsun'da oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı. Fenerbahçe'de, sakatlıkları bulunan Diego Carlos, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek ve Levent Mercan, zorlu müsabakada forma giyemeyecek. Samsunspor ise sakatlığı bulunan Lubomir Satka'dan yararlanamayacak. Kanarya'da Filip Kostic ve Mert Hakan, kart görmeleri durumunda Bodrum FK deplasmanında forma giyemeyecek. F.Bahçe bu sezon ligde evinde oynadığı 12 maçın 11'ini kazandı. Kanarya, iç sahada tek mağlubiyetini Galatasaray'a karşı yaşadı. Bu süreçte rakip filelere 31 gol atan Sarı-Lacivertliler, kalesinde 11 gol gördü.