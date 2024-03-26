İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mart 2024 Salı / 17 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2008
  • EURO
    34,9822
  • ALTIN
    2257.95
  • BIST100
    8803.29
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de hazırlıklar milli arada da devam ediyor
Spor

Fenerbahçe'de hazırlıklar milli arada da devam ediyor

Milli maçlar nedeniyle Trendyol Süper Lig'e verilen arada Fenerbahçe, çalışmalarına hız kesmeden devam etti.

AA26 Mart 2024 Salı 15:51 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de hazırlıklar milli arada da devam ediyor
ABONE OL

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'e milli maçlar dolayısıyla verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.

Milli oyuncuların yer almadığı idmanın pas çalışması ve dayanıklılık koşularıyla devam ettiği, ardından dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandığı aktarıldı.

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şu ana kadar 30 maça çıkan Fenerbahçe, bu karşılaşmalardan 79 puan toplayarak 2. sırada yer aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.