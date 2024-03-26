Fenerbahçe'de hazırlıklar milli arada da devam ediyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'e milli maçlar dolayısıyla verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.

Milli oyuncuların yer almadığı idmanın pas çalışması ve dayanıklılık koşularıyla devam ettiği, ardından dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandığı aktarıldı.

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şu ana kadar 30 maça çıkan Fenerbahçe, bu karşılaşmalardan 79 puan toplayarak 2. sırada yer aldı.