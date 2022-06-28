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Spor

Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor

Fenerbahçe, yeni sezon için çalışmalarına teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde devam etti.

AA28 Haziran 2022 Salı 20:18 - Güncelleme:
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Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Hücum organizasyonları ve gol vuruşu çalışmaları ile devam eden idman, taktiksel hazırlıklarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli takım, yarın Katar ekiplerinden Al Shamal ile Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde hazırlık maçı yapacak.

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