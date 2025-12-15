İSTANBUL 12°C / 4°C
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek. İşte detaylar...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında bu akşam Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ligde namağlup tek takım konumunda bulunan Sarı-Lacivertliler, son 2 maçında evinde Galatasaray ve deplasmanda Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak 4 puan kaybetmişti. Haftaya 33 puanla 3. sırada giren Kanarya, lider Galatasaray'la puan farkını yeniden 3'e indirmenin hesaplarını yapıyor.

ALVAREZ-BROWN SINIRDA

Sakatlıkları bulunan Nelson Semedo ve Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra milli takımlarında görev alan Youssef En-Nesyri ile Dorgeles Nene, karşılaşmada forma giyemeyecek. Sarı-Lacivertliler'de Edson Alvarez ve Archie Brown, Konyaspor karşısında kart görmeleri durumunda Eyüpspor deplasmanında cezalı olacak. 16 puanlı Konya ise ateş hattının biraz üstünde. Puan ya da puanlar kovalayacaklar. İki takım arasında oynanan son 5 maçın 4'ünü F.Bahçe kazandı, 1 karşılaşma ise berabere bitti.

