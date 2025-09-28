Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, Ali Yılmaz yönetecek. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Ligde oynadığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik alan Fenerbahçe, topladığı 12 puanla 7. haftaya 3. sırada girdi.

Domenico Tedesco yönetiminde ligde son 2 maçında puan kaybı yaşayan ve hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde de mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe, Akdeniz ekibini yenerek kötü gidişata son vermek istiyor.

Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Hesap.com Antalyaspor ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 10 puan topladı. Kırmızı beyazlılar, İstanbul deplasmanında iyi bir sonuçla ayrılmak istiyor.

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Jhon Duran ve Edson Alvarez, bu mücadelede görev yapamayacak. Mert Hakan Yandaş'ın ise milli aranın ardından kademeli olarak takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

Akdeniz ekibinde ise Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Doğukan Sinik, Hüseyin Türkmen, Bahadır Öztürk ve Dario Saric sakatlıkları nedeniyle Kadıköy deplasmanında forma giyemeyecek.

LİGDE 59. RANDEVU

Fenerbahçe ile Antalyaspor bugüne kadar Süper Lig'de 58 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 39 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 8 maçta galibiyet sevinci yaşadı. 11 mücadele de berabere sona erdi. Rekabette Kanarya'nın 107 golüne, Akdeniz temsilcisi 47 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon oynanan karşılaşmaları Fenerbahçe, deplasmanda 2-0, evinde de 3-0'lık skorlarla kazandı.

SARI-LACİVERTLİLER, AKDENİZ EKİBİNİ SON 6 MAÇTA YENDİ

Son yıllarda rakibine karşı büyük üstünlüğü olan sarı-lacivertliler, son 3 sezonda ise 6 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Fenerbahçe, Antalyaspor ile oynadığı son 10 lig maçını da kaybetmedi ve bu süreçte 8 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Kanarya bu maçlarda 20 gol kaydederken, kırmızı-beyazlılar da 8 gol sevinci yaşadı.

Antalyaspor, Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini 4 Ekim 2019 tarihinde İstanbul'da 1-0'lık sonuçla aldı.

EMRE BELÖZOĞLU, ESKİ TAKIMINA 8. KEZ RAKİP

Fenerbahçe'de 2008-2015 ve 2019-2020 yılları arasında forma giyen Emre Belözoğlu, teknik direktör olarak eski takımına karşı 8. kez rakip olacak. Belözoğlu, sarı-lacivertlilerde ayrıca 2020-2021 sezonunda sportif direktör ve teknik direktör olarak da görev yaptı. Emre Belözoğlu, Başakşehir, MKE Ankaragücü ve Antalyaspor'u çalıştırdığı dönemlerde 5'i Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere sarı-lacivertlilerle 7 kez karşı karşıya geldi ve 2 galibiyet, 5 mağlubiyet aldı.

SADETTİN SARAN'IN İLK LİG MAÇI

Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa seçilen Sadettin Saran, mazbatasını alarak resmen başkanlık görevine başladı. Saran'ın, sarı-lacivertli futbol takımının taraftarı önünde oynayacağı Antalyaspor karşılaşması da başkan olarak ilk lig müsabakası olacak.