Süper Lig'in 8. haftasında Avrupa'da galibiyet alan iki takım kozlarını paylaşacak. Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0 mağlup eden ligin iddialı ekiplerinden Samsunspor, geçen sezon mağlup olmadığı Fenerbahçe'ye karşı serisini sürdürmeye çalışacak. SarıLacivertliler ise Kadıköy'de yakaladığı çıkışı deplasmanda da yaşamanın peşinde. Antalya ve Nice galibiyetleriyle kara bulutları dağıtan Kanarya'da Sadettin Saran, ilk galibiyetlerini evde tatmıştı. Başkan Saran, Fenerahçe'deki görev süresindeki ilk deplasman galibiyetini arzuluyor

5 EKSİK VAR, SKRİNİAR SINIRDA

Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanında 5 oyuncusundan yararlanamayacak. sakatlıkları bulunan Jhon Duran ile kaleci İrfan Can Eğribayat, karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra henüz hazır olmayan kaptanlardan Mert Hakan Yandaş, Rodrigo Becao ve Bartuğ Elmaz da müsabakada görev yapamayacak. Birinci kaptan Milan Skriniar ise sarı kart ceza sınırında. Deneyimli savunmacı kart görmesi halinde 9. haftadaki Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

REKABETTE FENER 35-12 ÜSTÜN

Karadeniz ekibinin 12, Fenerbahçe'nin 15 puanı var. Bu karşılaşma zirve yarışını yakından ilgilendiriyor. İki takım; Süper Lig tarihinde bugüne kadar 64 kez rakip oldu. 4 Ocak 1970'de oynanan ilk maçı 2-0'lık skorla kazanan Fenerbahçe'nin 35- 12 üstünlüğü bulunuyor. 17 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Kanarya'nın 110 golüne, Kırmızı-Beyazlılar 60 golle karşılık verdi. Son 4 maçın 3'ü eşitlikle bitti. İki taraf da bunu bozmaya çalışacak. Mücadelenin hakemi ise Halil Umut Meler.