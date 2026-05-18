Fenerbahçe'de hedef Andrew Robertson! İngiliz deviyle yarışıyor...

Fichajes'te yer alan habere göre; gelecek sezon Trendyol Süper Lig'de başarı sağlamak isteyen Fenerbahçe, Liverpool forması giyen Andrew Robertson'ı renklerine bağlamak için çalışmalara başladı. Tottenham'ın 32 yaşındaki sol bek oyuncusunu neredeyse transfer ettiği ancak Fenerbahçe'nin bu hamlesiyle işlerin durma noktasına geldiği belirtildi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ18 Mayıs 2026 Pazartesi 17:15 - Güncelleme:
Gelecek sezon Trendyol Süper Lig'de başarı sağlamak isteyen Fenerbahçe yaz transfer dönemi hazırlıklarına başlarken, çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Fichajes'te yer alan habere göre; sarı-lacivertli ekip, Liverpool forması giyen Andrew Robertson'ı renklerine bağlamak için çalışmalara başladı.

TOTTENHAM'A TRANSFER ÇALIMI

Tottenham'ın 32 yaşındaki sol bek oyuncusunu neredeyse transfer ettiği ancak Fenerbahçe'nin bu hamlesiyle işlerin durma noktasına geldiği belirtildi.

Yaz transfer döneminde sözleşme bitimi sebebiyle İngiliz devinden bonservissiz şekilde ayrılacak yıldız ismin hem sportif hem de medya açısından büyük ses getirebileceği aktarıldı.

Ayrıca sarı-lacivertli ekibin İskoç oyuncuya oldukça iddialı bir proje sunmaya ve onu takımın en önemli isimlerinden biri haline getirmeye hazır olduğunun altı çizildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

2025/26 sezonunda Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 35 maça çıkan ve 1918 dakika sahada kalan Andrew Robertson, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

