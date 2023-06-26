Fenerbahçe'de hedef Duvan Zapata

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta forması giyen Duvan Zapata için transfer dedikoduları sürüyor.

Kolombiyalı golcü Süper Lig başta olmak üzere her transfer pazarında en çok konuşulan isimlerden birisi haline geldi.

2018'den bu yana formasını giydiği Atalanta ile kariyeri çıkışa geçen 32 yaşındaki futbolcu, son sezonunda sakatlıklar sebebiyle 27 maçta 2 gol 5 asistlik performansla etkisiz bir dönemi geride bırakmıştı.

Atalanta geçtiğimiz sezonlarda takımın önemli parçası olarak gördüğü Zapata'nın ayrılmasına bu kez izin verebilir.

ÖNÜNDE ÜÇ SEÇENEĞİ BULUNUYOR

İtalyan ekibinin, sarı-lacivertlilerin yaptığı teklifi yetersiz bulurken görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.

Duvan Zapata ile yine Serie A'dan Fiorentina'nın da ilgisi bulunuyor. Tecrübeli bir golcü arayışında olan Fiorentina'nın 32 yaşındaki futbolcuya kadrosuna katmak istediği aktarıldı.

Kolombiyalı yıldız herhangi bir takım ile anlaşamazsa 2024 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu Atalanta ile yola devam edecek.