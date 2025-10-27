İSTANBUL 27°C / 13°C
  Fenerbahçe'de hedef galibiyet! Zorlu maçta rakip Gaziantep FK
Spor

Fenerbahçe'de hedef galibiyet! Zorlu maçta rakip Gaziantep FK

Trendyol Süper Lig'in 10. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. İşte detaylar...

27 Ekim 2025 Pazartesi 09:27
Fenerbahçe'de hedef galibiyet! Zorlu maçta rakip Gaziantep FK
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.

Gaziantep Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği karşılaşmada Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Çimen, yardımcı hakem olarak görev yapacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Ligde son oynadığı Fatih Karagümrük mücadelesini 2-1 kazanan sarı-lacivertliler, hafta arasında UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Alman ekibi Stuttgart'ı da 1-0'lık skorla geçmeyi başardı.

9 hafta sonunda 19 puan toplayan Tedesco'nun öğrencileri, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde üçüncü sırada.

Ligde çıktığı son 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik alan Gaziantep FK ise, haftaya 17 puanla 4. sırada girdi.

İLK KEZ SAKAT OYUNCU YOK

Fenerbahçe, bu sezon ilk kez sakat oyuncusu olmadan bir mücadeleye çıkacak.

Uzun süredir sahalardan uzak kalan kaptan Mert Hakan Yandaş, takıma dahil oldu.

Sakatlığını atlattıktan sonra Suttgart mücadelesinin son bölümünde süre alan Jhon Duran'ın, Gaziantep FK deplasmanında da maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Teknik direktör Tedesco'nun, Duran'a Stuttgart maçına göre daha fazla süre vermeyi planladığı öğrenildi.

Kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun ise maçta yok.

