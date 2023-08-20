Fenerbahçe'de uzun süredir aşılamayan bir kaleci konusu var... Sarı Lacivertli camianın Altay Bayındır'dan memnun olmaması ve bu durumun oyuncuyu da etkiliyor olmasından dolayı Kanarya, teknik direktör İsmail Kartal'ın tecrübeli isimle yola devam etmeye sıcak bakmasına rağmen yabancı eldiven arayışlarına başlamıştı. Kanarya, dünyaca ünlü 2 isim için temaslara ağırlık verdi.

ÖDEME KOŞULLARI SORUNU

Transfer döneminin başından itibaren neredeyse 1,5 ay Dinamo Zagreb'den Dominik Livakovic için nabız yoklayan Fenerbahçe, bir türlü istediği sonucu alamamıştı. Sözleşmesindeki 10 milyon Euro'luk çıkış maddesine rağmen ödeme koşulları konusunda Hırvat kulübüyle el sıkışamayan Kanarya'da ibre, dünyaca ünlü 2 isme döndü...

LİSTEDE İKİ İSİM

Sarı lacivertliler, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'daki sözleşmesi sona eren İspanyol eldiven David de Gea ve Paris Saint Germain'in Kosta Rikalı file bekçisi Keylor Navas'ın üzerine yoğunlaştı.

LİSTE BAŞI DE GEA

Fenerbahçe yönetimi'nin, bu ikiliden birine sarı lacivetli formayı giydirme konusunda kararlı olduğu ifade edildi. Arabistan kulüplerinden teklifler olmasına rağmen Avrupa'da kalmayı seçen De Gea, listenin başında yer alıyor.

PSG'yle ayrılığın eşiğinde olan Navas da De Gea'dan sonuç alınamazsa bitirilmeye çalışılacak. İki kaleciyle de temaslar devam ederken, yeni haftada önemli gelişmeler yaşanması planlanıyor.