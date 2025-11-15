İSTANBUL 17°C / 9°C
  • Fenerbahçe'de hedef Leon Goretzka! Orta sahaya Alman panzeri
Spor

Fenerbahçe'de hedef Leon Goretzka! Orta sahaya Alman panzeri

Ara transfer dönemi için kolları sıvayan Fenerbahçe, Bayern Münih'in Alman orta sahası Leon Goretzka'yı takibe aldı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Tedesco'nun, deneyimli oyuncuyu kadroda görmek istediği belirtildi.

HABER MERKEZİ15 Kasım 2025 Cumartesi 10:45 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de hedef Leon Goretzka! Orta sahaya Alman panzeri
Milli araya moralli giren Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile puan farkını 1'e indiren sarı-lacivertliler, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde kadro planlamasına hız verdi.

Yönetim, devre arası için yıldız bir orta saha transferine odaklanırken, İtalyan çalıştırıcının önceliği de netleşti.

İtalyan basınından Leggo'nun haberine göre Fenerbahçe, orta saha takviyesi için listenin en tepesine Leon Goretzka'yı yazdı. Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli oyuncu için sarı-lacivertliler ocak ayında resmi adımı atmaya hazırlanıyor.

COMOLLI İLE KARŞI KARŞIYA!

Fenerbahçe'nin bu transfere en büyük rakiplerinden biri ise tanıdık bir isim. Bir dönem sarı-lacivertlilerde sportif direktörlük yapan Damien Comolli, şu anda görev yaptığı Juventus adına Goretzka için devrede.

İtalyan devinin CEO'su olan Comolli'nin, Bayern Münih'e ocak ayında yaklaşık 10 milyon euro seviyesinde teklif sunarak transferi bitirmek istediği belirtildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Bayern Münih formasıyla 15 maçta süre alan 30 yaşındaki Alman orta saha, toplam 786 dakika sahada kaldı. Goretzka'nın güncel piyasa değeri ise 22 milyon euro seviyesinde.

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için ocak ayında agresif bir transfer politikasına yönelmesi bekleniyor.

Sarı-lacivertlilerin bu hamlesi, şampiyonluk yarışında kadro derinliğini artırma konusunda kritik önem taşıyor.

