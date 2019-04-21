Fenerbahçe'de hedef Marcos Rojo!

İskoç gazeteci Duncan Castles, Transfer Window adlı programda yaptığı açıklamada, sarı lacivertlilerin Rojo'yu istediğini açıkladı

"EN İSTEKLİSİ FENERBAHÇE"

Duncan Castles, "Manchester United, Rojo'yu satabilir ve oyuncu da menajeri vasıtasıyla seçenekleri araştırıyor. Bu takımlardan biri ve en isteklisi Fenerbahçe. Rojo'yu çok istiyorlar. Buradaki sorun Türkiye'ye gidip maaşından kesinti yapıp yapmayacağo. MANU'da beşinci seçenek olarak kalmaktansa deneyebilir. Rojo, İngiltere'yi de seviyor. Premier Lig'den istenirse bu seçenekleri de değerlendirebilir. Geçen sezon Everton çok istemişti" dedi.

29 yaşındaki Arjantinli savunmacı Marcos Rojo 2014 senesinde Sporting'den 20 milyon euroya alınmıştı. Bu sezon Premier Lig'de 4 maça çıkabildi. MANU'da ise toplamda 112 maçta şans buldu, 2 gol atıp 4 de asist yaptı. Rojo zaman zaman sol bekte de oynayabiliyor

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