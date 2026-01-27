İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ocak 2026 Salı / 9 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3968
  • EURO
    51,5717
  • ALTIN
    7093.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de hedef Omar Marmoush! Transferde rakibi Tottenham
Spor

Fenerbahçe'de hedef Omar Marmoush! Transferde rakibi Tottenham

Ara transfer döneminde kadrosuna forvet takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe aradığı ismi Premier Lig'de buldu. Sarı lacivertli ekip, Manchester City forması giyen Omar Marmoush'ı gündemine aldı. Ancak Fenerbahçe'nin transferde rakibi Tottenham. İşte detaylar...

AKŞAM27 Ocak 2026 Salı 09:20 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de hedef Omar Marmoush! Transferde rakibi Tottenham
ABONE OL

Ara transfer döneminde Samsunspor'dan Musaba ve İtalyan ekibi Lazio'dan Guendouzi hamlelerini yapan Fenerbahçe'de artık öncelik forvet takviyesinde. Takımdan ayrılmak isteyen Youssef En-Nesyri ile vedalaşacak olan Sarı-Lacivertliler, Kolombiyalı santrfor Jhon Duran'ın da istikrarsız performansından memnun değil. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, forvet eksikliğinden dolayı ileri uçta Anderson Talisca ve Kerem Aktürkoğlu gibi isimleri değerlendirmişti. Ancak Kanarya'nın birçok pozisyona girip de galibiyet alamadığı Aston Villa ve Göztepe maçları net bir golcü eksikliğini tekrardan göz önüne getirdi.

PEP AYRILMASINI İSTEMİYOR

İspanya'da Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth'u ve Milan'ın Fransız forveti Nkunku'yu listesinin başına yazan Sarı-Lacivertliler, bu iki oyuncuyu da Süper Lig'e gelmeye ikna edememişti. Kış transfer döneminde kadrosuna en az bir santrfor transfer etmek isteyen Fenerbahçe, Manchester City'nin Mısırlı futbolcusu Omar Marmoush'u gündemine aldı. Sarı Kanarya'nın, 26 yaşındaki forveti sezon sonuna kadar kiralamak istediği iddia edildi. Ancak bu transferde Fenerbahçe'nin işi hiç de kolay değil. İngiliz ekibinin Teknik Direktörü Pep Guardiola, başarılı futbolcunun ayrılmasını istemiyor.

PİYASA DEĞERİ 65 MİLYON EURO

İspanyol hoca, 2-0 kazanılan Wolverhampton maçının ardından, "Geçen sezon geldiğinde, iki üç ay boyunca inanılmazdı. O olmasaydı, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı veya FA Cup finaline ulaşmayı başaramazdık. O çok özel bir oyuncu" ifadelerini kullandı. Ayrıca Mısırlı forvet oyuncusuna Ada ekiplerinden de talipler bulunuyor. Tottenham'ın Marmoush'u kadrosuna katmak için Manchester temsilcisine bir teklif yaptığı öğrenildi. Bu sezon 17 karşılaşmaya çıkan 26'lık santrfor, 2 gol ve 1 asist kaydetti. Güncel piyasa değeri 65 milyon euro. Kulübüyle sözleşmesi Haziran 2029'da sona erecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.