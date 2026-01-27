Ara transfer döneminde Samsunspor'dan Musaba ve İtalyan ekibi Lazio'dan Guendouzi hamlelerini yapan Fenerbahçe'de artık öncelik forvet takviyesinde. Takımdan ayrılmak isteyen Youssef En-Nesyri ile vedalaşacak olan Sarı-Lacivertliler, Kolombiyalı santrfor Jhon Duran'ın da istikrarsız performansından memnun değil. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, forvet eksikliğinden dolayı ileri uçta Anderson Talisca ve Kerem Aktürkoğlu gibi isimleri değerlendirmişti. Ancak Kanarya'nın birçok pozisyona girip de galibiyet alamadığı Aston Villa ve Göztepe maçları net bir golcü eksikliğini tekrardan göz önüne getirdi.

PEP AYRILMASINI İSTEMİYOR

İspanya'da Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth'u ve Milan'ın Fransız forveti Nkunku'yu listesinin başına yazan Sarı-Lacivertliler, bu iki oyuncuyu da Süper Lig'e gelmeye ikna edememişti. Kış transfer döneminde kadrosuna en az bir santrfor transfer etmek isteyen Fenerbahçe, Manchester City'nin Mısırlı futbolcusu Omar Marmoush'u gündemine aldı. Sarı Kanarya'nın, 26 yaşındaki forveti sezon sonuna kadar kiralamak istediği iddia edildi. Ancak bu transferde Fenerbahçe'nin işi hiç de kolay değil. İngiliz ekibinin Teknik Direktörü Pep Guardiola, başarılı futbolcunun ayrılmasını istemiyor.

PİYASA DEĞERİ 65 MİLYON EURO

İspanyol hoca, 2-0 kazanılan Wolverhampton maçının ardından, "Geçen sezon geldiğinde, iki üç ay boyunca inanılmazdı. O olmasaydı, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı veya FA Cup finaline ulaşmayı başaramazdık. O çok özel bir oyuncu" ifadelerini kullandı. Ayrıca Mısırlı forvet oyuncusuna Ada ekiplerinden de talipler bulunuyor. Tottenham'ın Marmoush'u kadrosuna katmak için Manchester temsilcisine bir teklif yaptığı öğrenildi. Bu sezon 17 karşılaşmaya çıkan 26'lık santrfor, 2 gol ve 1 asist kaydetti. Güncel piyasa değeri 65 milyon euro. Kulübüyle sözleşmesi Haziran 2029'da sona erecek.