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Spor

Fenerbahçe'de hedef Romelu Lukaku! ''Jose Mourinho her şeyi yapar''

Roma'daki kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra Chelsea'ye geri dönen Romelu Lukaku için transferde hareketli günler yaşanıyor. Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Belçikalı golcü için Jose Mourinho'nun her şeyi yapabileceği iddia edildi. İşte detaylar...

20 Haziran 2024 Perşembe 13:34 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de hedef Romelu Lukaku! ''Jose Mourinho her şeyi yapar''
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Roma ile kiralık sözleşmesi sona eren ve Chelsea'ye geri dönen Romelu Lukaku, transferin gözde ismi olmaya devam ediyor.

NAPOLI VE FENERBAHÇE

İtalyan basınından Corriere della Sera'da yer alan habere göre, Napoli ve Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüyü istediği belirtildi.

"MOURINHO HER ŞEYİ YAPAR"

Lukaku için Fenerbahçe'ye transfer ihtimali için vurgulanan kısımda sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun inkar etmesine rağmen 31 yaşındaki golcünün transferi için her şeyi yapabileceği öne sürüldü.

SUUDİ ARABİSTAN SEÇENEĞİ

Lukaku'nun geleceği için bir diğer seçeneğin de Suudi Arabistan olabileceği öne sürüldü.

CHELSEA SATMAK İSTİYOR

Öte yandan Chelsea'nin artık deneyimli golcü için kiralık seçeneğini düşünmediği ve Lukaku'yu bonservisiyle satmak istediği iddia edildi. İngiliz ekibinin, Lukaku için belirlediği bonservis bedelinin ise 43 milyon euro olduğu aktarıldı.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Romelu Lukaku'nun Chelsea ile sözleşmesi iki yıl daha devam ediyor.

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