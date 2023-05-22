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Spor

Fenerbahçe'de hedef Türkiye Kupası!

Spor Toto Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda iddiasını sürdüren Fenerbahçe, Galatasaray'ın iki maçı kayıpsız atlatmasının ardından dümeni Türkiye Kupası'na kırdı.

22 Mayıs 2023 Pazartesi 10:54 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de hedef Türkiye Kupası!
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Sezonun bitimine kısa bir süre kala Fenerbahçe hem ligde hem de kupada iddiasını sürdürüyor.

Ligde bitime 2 hafta kala Galatasaray'ın 5 puan gerisinde bulunan sarı- lacivertliler öncelikle Ziraat Türkiye Kupası'nı düşünüyor.

Sivas'ta oynanan ilk karşılaşma 0-0 tamamlanmıştı. Kanarya evindeki rövanş maçını kazanarak kupada finale yükselmeyi hedefliyor. Fenerbahçe son olarak 2012-13 sezonunda Trabzonspor'u 1-0'lık skorla mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü. Jorge Jesus ve öğrencileri futboldaki kupa hasretine son vermek istiyorlar.

JESUS ÖNEM VERİYOR

Sarı-lacivertlilerin hocası Jorge Jesus, Ziraat Türkiye Kupası'nı büyük önem veriyor. Portekizli hoca, kalsa da gitse de Fenerbahçe müzesine en azından 1 kupa getirmeyi hedefliyor. Öğrencilerini de motive ediyor.

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