Fenerbahçe'de hedef Türkiye Kupası!

Sezonun bitimine kısa bir süre kala Fenerbahçe hem ligde hem de kupada iddiasını sürdürüyor.

Ligde bitime 2 hafta kala Galatasaray'ın 5 puan gerisinde bulunan sarı- lacivertliler öncelikle Ziraat Türkiye Kupası'nı düşünüyor.

Sivas'ta oynanan ilk karşılaşma 0-0 tamamlanmıştı. Kanarya evindeki rövanş maçını kazanarak kupada finale yükselmeyi hedefliyor. Fenerbahçe son olarak 2012-13 sezonunda Trabzonspor'u 1-0'lık skorla mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü. Jorge Jesus ve öğrencileri futboldaki kupa hasretine son vermek istiyorlar.

JESUS ÖNEM VERİYOR

Sarı-lacivertlilerin hocası Jorge Jesus, Ziraat Türkiye Kupası'nı büyük önem veriyor. Portekizli hoca, kalsa da gitse de Fenerbahçe müzesine en azından 1 kupa getirmeyi hedefliyor. Öğrencilerini de motive ediyor.