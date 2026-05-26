  • Fenerbahçe'de iki aday tek hedef! Şampiyonluk vurgusu
AKŞAM26 Mayıs 2026 Salı 09:41 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da gerçekleştiriliecek seçim yaklaşırken, iki başkan adayı Aziz Yıldırım ve Hakan Safi açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. TRT Spor'a konuşan Yıldırım, "Herkes başarı bekliyor ve o başarı da şampiyonluktur. Şampiyonluk geldiğinde bütün kırgınlıklar biter. Türkiye'nin, Fenerbahçe'nin başarılı olmasına ihtiyacı var. Fenerbahçe'yi yeniden ayağa kaldırmaya geliyoruz. Ben bir liderim, başkan değilim. O sene de bu sene. Seçime kadar iki yabancı forvet alacağım. Bugün alırsam 10 liraya alacağım. Yarın ise 8 liraya. Bu da kulübe eksi yazar" dedi. Katıldığı organizasyonda açıklamalarda bulunan Safi ise şunları söyledi: "Fenerbahçe'nin bugün yaklaşık 350 milyon euro olan gelirlerini önce 500 milyon euroya, sonra da hep beraber 1 milyar euroya çıkaracağız. 2 yıldır şampiyon olamıyoruz ama şundan emin olun; ben bunun 13 yıla çıkmasına asla izin vermeyeceğim. Ben görevdeyken kimsenin bizi engellemesine izin vermeyeceğim. Benim olduğum yerde ancak yapıyı ben kurarım. Bu iş parayla olmaz diyorlar. Parasız hiç olmaz. Bize yıldız oyuncu alamazsanız diyorlar. Alacağız, emin olun."

