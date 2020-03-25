Fenerbahçe'de iki kişinin testi pozitif çıktı

Fenerbahçe'de futbolcular ve personelin detaylı koronavirü stestleri yapıldı ve bir oyuncu ile bir personelde koronavirüs bulgularına rastlandığı duyuruldu
İşte yapılan açıklama....
Futbol A Takımımızın oyuncuları, teknik kadrosu ve idari çalışanları bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde koronavirüs testinden geçmiştir. Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip koronavirüs (COVID-19) bulgularına rastlanmıştır.
Oyuncumuzun ve sağlık heyeti çalışanımızın ileri tetkiklerinin ve tedavilerinin yapılması amacıyla hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.