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Spor

Fenerbahçe'de iki kişinin testi pozitif çıktı

Fenerbahçe, bir futbolcusunda ve bir sağlık heyeti çalışanında koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

25 Mart 2020 Çarşamba 16:04 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 16:08
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Fenerbahçe'de futbolcular ve personelin detaylı koronavirü stestleri yapıldı ve bir oyuncu ile bir personelde koronavirüs bulgularına rastlandığı duyuruldu

İşte yapılan açıklama....

Futbol A Takımımızın oyuncuları, teknik kadrosu ve idari çalışanları bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde koronavirüs testinden geçmiştir. Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip koronavirüs (COVID-19) bulgularına rastlanmıştır.

Oyuncumuzun ve sağlık heyeti çalışanımızın ileri tetkiklerinin ve tedavilerinin yapılması amacıyla hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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