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Spor

Fenerbahçe'de iki sakatlık birden! Durumları ciddi olabilir

Fenerbahçe'de pazar günü oynanacak Hatayspor maçı öncesi sakatlık problemi yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde son dönemde iyi bir form grafiği yakalayan Joshua King ve milli stoper Serdar Aziz, yaşadıkları sakatlık sebebi ile takımdan bir süre ayrı kalacak.

20 Ekim 2023 Cuma 18:04 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de iki sakatlık birden! Durumları ciddi olabilir
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Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Serdar Aziz ile Norveçli oyuncu Joshua King'in sakatlandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, antrenmanda darbe alan Serdar Aziz'in sol ayak bileği iç bağlarında yırtık tespit edildiği ve 32 yaşındaki stoperin tedavisine başlandığı belirtildi.

King'in ise sol arka adalesinde ikinci derecede yırtık belirlendiği aktarıldı. İki futbolcuya da "geçmiş olsun" dileğinde bulunuldu.

FORM TUTMAYA BAŞLAMIŞKEN...

Geçtiğimiz sezon performansıyla hayal kırıklığı yaratsa da İsmail Kartal'ın gelişinin ardından forma bulduğu maçlarda skor katkısı yapan Joshua King'in sakatlığı, teknik heyetin planlarında değişikliğe sebep oldu. Ryan Kent'in oynayamamaktan şikayetçi ve mutsuz olmasının ardından King'in sakatlığı, teknik direktör İsmail Kartal'ın hücumda elini daralttı.

SAMET AKAYDIN'IN PERFORMANSI RAHATLATTI

Stoper rotasyonunda Djiku ve Becao'nun arkasında ilk sırada gelen Serdar Aziz'in sakatlığı teknik ekibi üzse de Samet Akaydın'ın milli formayla gösterdiği performansın ardından o bölgede bir problem yaşanacağı düşünülmüyor.

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