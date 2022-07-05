Fenerbahçe'de iki sürpriz ayrılık

Fenerbahçe'de yabancı oyuncularına art arda teklifler gelirken ve mevcut kadroyla ilgili kararlar alınırken, iki genç Türk oyuncu da Avusturya kulüplerinin radarına girdi.

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STURM GRAZ BURAK KAPACAK VE İSMAİL YÜKSEK'İ İZLEDİ

Sabah'ın haberine göre; Partizan maçında yıldızlaşan İsmail Yüksek ve Jesus'un her hazırlık maçında görev verdiği Burak Kapacak, önceki cumartesi oynanan karşılaşmada Sturm Graz scoutları tarafından izlendi.

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BURAK KAPACAK KİRALANABİLİR

İsmail Yüksek, bu formunu sürdürürse sezonun orta saha rotasyonunda değerlendirilecek. Burak Kapacak ise oynayabileceği bir takımdan teklif gelirse kiralanacak.