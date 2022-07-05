Fenerbahçe'de iki sürpriz ayrılık

Fenerbahçe'de yabancı oyuncularına art arda teklifler gelirken ve mevcut kadroyla ilgili kararlar alınırken, iki genç Türk oyuncu da Avusturya kulüplerinin radarına girdi.
Sabah'ın haberine göre; Partizan maçında yıldızlaşan İsmail Yüksek ve Jesus'un her hazırlık maçında görev verdiği Burak Kapacak, önceki cumartesi oynanan karşılaşmada Sturm Graz scoutları tarafından izlendi.
İsmail Yüksek, bu formunu sürdürürse sezonun orta saha rotasyonunda değerlendirilecek. Burak Kapacak ise oynayabileceği bir takımdan teklif gelirse kiralanacak.