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Spor

Fenerbahçe ilk 11'inde büyük sürpriz!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, bu sezon sadece 7 maçta 24 dakika süre verdiği ve son 4 maçta hiç oynatmadığı Tolgay Ali Arslan'ı Galatasaray maçı 11'ine yazdı.

23 Şubat 2020 Pazar18:09 - Güncelleme: 23 Şubat 2020 Pazar 18:13

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray derbisi öncesi büyük bir sürpriz yaparak Tolgay Ali Arslan'a ilk 11'de şans verdi.

Luiz Gustavo'nun cezalı, Emre Belözoğlu'nun sakatlığının olması sonrası Tolga Ciğerci ve Ozan Tufan'ın merkezde görev alması beklenirken, Ersun Yanal büyük bir sürprize imza atarka Tolgay Ali Arslan'ı ilk 11'e yazdı ve derbi öncesi herkesi şaşırttı.

Geçen sezonun ikinci devresinde Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 7 maçta toplam 24 dakika süre almıştı. Son olarak 18 Ocak'ta oynanan Gaziantep maçında 1 dakika süre alan Tolgay Ali Arslan, son 4 maçta görev almadı.

29 yaşındaki orta saha, geçen sezon 1-1 sona eren Galatasaray maçına da ilk 11'de başlamış ancak etkisiz performansı nedeniyle 60. dakikada oyundan alınmıştı.

Tolgay Arslan, bu sezon hangi lig maçında kaç dakika süre aldı?

4 dk: Ankaragücü

1 dk: Galatasaray

1 dk: Malatyaspor

13 dk: Gençlerbirliği

4 dk: Beşiktaş

3 dk: Rizespor

1 dk: Gaziantep

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