Fenerbahçe'de ilk 11'deki 3. yerli belli oldu! İbre Mert Hakan'a döndü

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde bileğinden sakatlanan İsmail Yüksek'in sezonu kapatması, İsmail Kartal'ın planlarını altüst etti.

Milli oyuncu hem performansıyla 11'in önemli bir parçası hem de (İrfan Can Kahveci ve Ferdi Kadıoğlu ile birlikte) 3. yerli oyuncuydu. İsmail'in sakatlığının ardından Konyaspor maçı öncesi takımdaki Türk futbolcular arasında rekabet tavan yaptı.

TATİLDE ÖZEL ÇALIŞTI

Mert Hakan Yandaş, orta sahada formayı kapmak adına, 3 günlük tatilde eksiklerini gidermeye çalıştı. İsmail Kartal'ın Krunic'i tercih etmesi halinde, yerli kuralı nedeniyle farklı bölgelerde değişiklik olacak. Çağlar Söyüncü, 3. yerli olarak 11'e dönebilir. Mert Müldür, Osayi-Samuel'den formayı kapabilir.

İBRE MERT HAKAN'DAN YANA

Diğer seçenek ise Szymanski'nin kulübeye geçmesi, İrfan Can'ın forvet arkasında oynaması ve Cengiz Ünder'in ilk 11'e monte edilmesi. 4 Türk futbolcu da İsmail Kartal'ın gözüne girip formayı kapmak için ellerinden geleni yapıyor. Tecrübeli teknik adamın da taktik çalışmalarda tüm formülleri deneyip, öğrencilerine şans verdiği öğrenildi. Mert Hakan şimdilik 11'e yakın olsa da bugün yapılacak son idmanın ardından karar verilecek.