UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, 6. haftayı 4-0'lık Brann galibiyetiyle kapattı. Sarı lacivertliler bu zaferle birlikte 11 puana yükseldi.
UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının tamamlanmasına 2 hafta kala oluşan puan durumu ise şu şekilde...
1- Lyon: 15
2- Midtjylland: 15
3- Aston Villa: 15
4- Real Betis: 14
5- Freiburg: 14
6- Ferençvaroş: 14
7- Braga: 13
8- Porto: 13
9- Stuttgart: 12
10- Roma: 12
11- Nottingham Forest: 11
12- Fenerbahçe: 11
13- Bologna: 11
14- Plzen: 10
15- Panathinaikos: 10
16- Genk: 10
17- Kızılyıldız: 10
18- PAOK: 9
19- Celta: 9
20- Lille: 9
21- Young Boys: 9
22- Brann: 8
23- Ludogorets: 7
24- Celtic: 7
25- Zagreb: 7
26- Basel: 6
27- FCSB: 6
28- Go Ahead: 6
29- Sturm Graz: 4
30- Feyenoord: 3
31- Salzburg: 3
32- Utrecht: 1
33- Rangers: 1
34- Malmö: 1
35- M. Tel-Aviv: 1
36- Nice: 0