İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Aralık 2025 Cuma / 22 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,6879
  • EURO
    50,2117
  • ALTIN
    5868.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de ilk 8 yolunda mücadele sürüyor! İşte Avrupa Ligi'nde puan durumu
Spor

Fenerbahçe'de ilk 8 yolunda mücadele sürüyor! İşte Avrupa Ligi'nde puan durumu

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde haftayı galibiyetle kapatarak ilk 8 yolunda kritik bir virajı kayıpsız döndü. 6. haftası geride kalan turnuvada oluşan güncel puan durumu haberde...

Haber Merkezi12 Aralık 2025 Cuma 01:27 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de ilk 8 yolunda mücadele sürüyor! İşte Avrupa Ligi'nde puan durumu
ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, 6. haftayı 4-0'lık Brann galibiyetiyle kapattı. Sarı lacivertliler bu zaferle birlikte 11 puana yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının tamamlanmasına 2 hafta kala oluşan puan durumu ise şu şekilde...

1- Lyon: 15

2- Midtjylland: 15

3- Aston Villa: 15

4- Real Betis: 14

5- Freiburg: 14

6- Ferençvaroş: 14

7- Braga: 13

8- Porto: 13

9- Stuttgart: 12

10- Roma: 12

11- Nottingham Forest: 11

12- Fenerbahçe: 11

13- Bologna: 11

14- Plzen: 10

15- Panathinaikos: 10

16- Genk: 10

17- Kızılyıldız: 10

18- PAOK: 9

19- Celta: 9

20- Lille: 9

21- Young Boys: 9

22- Brann: 8

23- Ludogorets: 7

24- Celtic: 7

25- Zagreb: 7

26- Basel: 6

27- FCSB: 6

28- Go Ahead: 6

29- Sturm Graz: 4

30- Feyenoord: 3

31- Salzburg: 3

32- Utrecht: 1

33- Rangers: 1

34- Malmö: 1

35- M. Tel-Aviv: 1

36- Nice: 0

ÖNERİLEN VİDEO

Sultangazi'de bu kadarına da ''pes'' dedirten görüntü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.