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Spor

Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Güle güle Ferdi Kadıoğlu, rekor rakam

Şampiyonluk yarışında en yakın rakibini son sürat takip eden Fenerbahçe'de sürpriz Ferdi Kadıoğlu gelişmesi yaşanıyor. Fenerbahçe'nin en önemli oyuncularından biri olan Ferdi Kadıoğlu, ayrılmaya hazırlanıyor. İşte detaylar…

Star Gazetesi5 Mayıs 2023 Cuma 12:21 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Güle güle Ferdi Kadıoğlu, rekor rakam
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Fenerbahçe'nin genç milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu, gösterdiği performans ile birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekmiş durumda. Performansı ile birlikte Süper Lig'in en değerli oyuncuları arasında gösterilen Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'nin 25 milyon avroluk bir beklentisi bulunuyor. Napoli'nin de aynı rakamları teklif etmeye hazırlandığı öğrenildi.

33 YIL SONRA GELEN ŞAMPİYONLUĞUN HEDİYESİ FERDİ KADIOĞLU!

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, 33 yıl sonra ulaştığı şampiyonluğu büyük bir coşku ile kutlarken bir yandan da Şampiyonlar Ligi kadrosunu kurmaya hazırlanıyor. Ferdi Kadıoğlu için büyük bir kaynak ayıran Napoli, sezon sonunda işi bitirip Ferdi Kadıoğlu'nu yaz kampına yetiştirmeyi planlıyor. Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, kupanın yanında taraftara yıldız isimler de hediye etmek istiyor.

FENERBAHÇE VE NAPOLİ ARASINDAKİ İYİ İLİŞKİLER DÜĞÜMÜ ÇÖZECEK

Eljif Elmas ve Kim-Min Jae ile başlayan iyi ilişkiler Ferdi Kadıoğlu ile devam edecek. Makedon ve Güney Koreli yıldızı ile Fenerbahçe'ye toplam 36 milyon Euro ödeyen Napoli, Ferdi Kadıoğlu için de yüksek bir bonservis bedelini gözden çıkardı. Fenerbahçe'den aldığı oyunculardan memnuniyetini dile getiren Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Ferdi Kadıoğlu için de son derece istekli görünüyor.

FERDİ KADIOĞLU'NUN İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon Süper Lig, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi Elemeleri ve Türkiye Kupası olmak üzere toplam 42 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, 3 gol atıp 3 de asist yaptı.

Star Gazetesi

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