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Spor

Fenerbahçe'de Adil Rami'nin bileti kesildi

Ersun Yanal'ın fazla forma şansı vermediği Adil Rami'nin ayrılacağı iddiaları yüksek sesle konuşuluyor.

30.12.2019  09:19 - Güncelleme: 30.12.2019  09:19

Ersun Yanal'ın fazla forma şansı vermediği Adil Rami için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fransa'nın L'Equipe Gazetesi, Adil Rami'nin sarı-lacivertli takımda artık yedeğin de yedeği olarak görüldüğünü ve bu nedenle İstanbul macerasının sona ereceğini ileri sürdü. Bu arada Rizespor maçında kulübede olan Fransız savunmacının gözündeki morluk dikkatlerden kaçmadı.

Fenerbahçe'nin Rizespor'u 2-1 yendiği maçın ardından konuşan Rıdvan Dilmen'de Rami'nin gönderileceğini söyledi. Rıdvan Dilmen açıklamasında, "Adil Rami'yi yollarlar. Bence kesinlikle stoper alınmalı ama öncelik sol bek" dedi.

Adil Rami'nin gönderileceği iddiaları kısa bir süre önce Ersun Yanal ve Damien Comolli tarafından yalanlanmıştı.

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