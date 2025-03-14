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Spor

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat takdir topladı

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers'a elendiği maçta performansıyla damga vuran İrfan Can Eğribayat, takdir topladı. Her ne kadar sarı lacivertliler, turnuvadan elense de İrfan Can, gelecek maçlar için de ilk 11'in değişmez ismi olarak ön plana çıktı.

Haber Merkezi14 Mart 2025 Cuma 09:52 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat takdir topladı
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Fenerbahçe, 3-1'in rövanşında Rangers'ı normal süre ve uzatmalarda 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, penaltılara giden maçta rakibine penaltı atışlarında 3-2 kaybetti ve Avrupa'ya veda etti.

Sarı-Lacivertliler'de İrfan Can Eğribayat kalesinde devleşti ama yetmedi.

Dominik Livakovic'in sakatlığıyla birlikte formayı Mourinho'dan devralan İrfan Can, performansıyla damga vurdu. Rangerslı futbolculara gol izni vermeyen başarılı filebekçisi, 3'ü ceza sahası içerisinden olmak üzere tam 9 kurtarışa imza attı.

Öte yandan 26 yaşındaki kaleci, seri penaltı atışlarında da bir kurtarış yaptı.

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