Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat takdir topladı

Fenerbahçe, 3-1'in rövanşında Rangers'ı normal süre ve uzatmalarda 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, penaltılara giden maçta rakibine penaltı atışlarında 3-2 kaybetti ve Avrupa'ya veda etti.

Sarı-Lacivertliler'de İrfan Can Eğribayat kalesinde devleşti ama yetmedi.

Dominik Livakovic'in sakatlığıyla birlikte formayı Mourinho'dan devralan İrfan Can, performansıyla damga vurdu. Rangerslı futbolculara gol izni vermeyen başarılı filebekçisi, 3'ü ceza sahası içerisinden olmak üzere tam 9 kurtarışa imza attı.

Öte yandan 26 yaşındaki kaleci, seri penaltı atışlarında da bir kurtarış yaptı.