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Spor

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci depremi! Ortalık yıkıldı

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'nin Rennes ile karşılaştığı maça damga vurdu. Sergilediği performansla beklentilerin altında kalan İrfan Can Kahveci'ye taraftarlardan tepki yağdı. İşte detaylar...

27 Ekim 2022 Perşembe 22:23 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci depremi! Ortalık yıkıldı
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Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Rennes ile 3-3 berabere kaldığı maçta İrfan Can Kahveci, performansıyla beklentilerin uzağında kaldı. Sarı-lacivertli birçok taraftar sosyal medyada İrfan Can Kahveci'yi eleştiri yağmuruna tuttu.

İRFAN CAN KAHVECİ YOKLARA OYNADI

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Rennes'i konuk etti. 3-3 eşitlikle sona eren karşılaşmada İrfan Can Kahveci performansıyla dikkat çekti. Sarı-lacivertlilerde yoklara oynayan 27 yaşındaki oyuncu, 60. dakikada yerini Emre Mor'a bıraktı.

TARAFTARLARDAN İRFAN CAN KAHVECİ'YE TEPKİ

İrfan Can Kahveci karşılaşmadaki performansıyla sosyal medyada gündem oldu. Sarı-lacivertli birçok taraftar orta saha oyuncusunu eleştiren paylaşımlarda bulundu. Yapılan paylaşımların ardından İrfan Can Kahveci kısa sürede trendlere yükseldi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 resmi maça çıkan İrfan Can Kahveci, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulundu.

İşte İrfan Can Kahveci'ye gelen tepkilerden bazıları:

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