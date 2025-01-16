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Spor

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci gelişmesi

Geçen sezonun performansıyla parlayan yıldızı ve Fenerbahçe ile sözleşme yenileyen milli yıldız İrfan Can Kahveci'nin Adana Demirspor maçıyla daha fazla süre alması bekleniyor.

Haber Merkezi16 Ocak 2025 Perşembe 09:54 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci gelişmesi
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Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Sarı-Lacivertliker ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalayan milli futbolcu, teknik direktör Jose Mourinho'dan formayı alacak.

Tecrübeli yıldızın, Adana Demirspor maçıyla beraber daha fazla süre bulacağı ifade edildi.

İrfan Can'ın özellikle lig ve Avrupa'daki mücadelelerde rotasyona dahil edileceği bildirildi.

BU SEZON NE YAPTI?

29 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 22 resmi maçta 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

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