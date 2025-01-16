Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci gelişmesi

Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Sarı-Lacivertliker ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalayan milli futbolcu, teknik direktör Jose Mourinho'dan formayı alacak.

Tecrübeli yıldızın, Adana Demirspor maçıyla beraber daha fazla süre bulacağı ifade edildi.

İrfan Can'ın özellikle lig ve Avrupa'daki mücadelelerde rotasyona dahil edileceği bildirildi.

BU SEZON NE YAPTI?

29 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 22 resmi maçta 1 gol attı ve 2 asist yaptı.