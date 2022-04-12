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Spor

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci sevinci

Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden bu yana istenilen seviyeye ulaşamayan İrfan Can Kahveci, son haftalardaki performansıyla gelecek adına umut vermeye başladı.

12 Nisan 2022 Salı 11:52 - Güncelleme: 12 Nisan 2022 Salı 11:52
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Fenerbahçe'nin büyük umutlar besleyerek transfer ettiği ve transfer sürecinden dolayı taraftarın da büyük heyecan duyduğu İrfan Can Kahveci, yaşadığı sakatlıklar dolayısıyla bir türlü istenilen seviyeye çıkamamıştı. Tam olarak hazır olmadığı halde fedakarlıklar yaparak sahada yer alan tecrübeli oyuncu, son olarak atlattığı sakatlığın ardından doğru planlama ve organizasyonda kendisini göstermeyi başladı.

İsmail Kartal'ın en çok güvendiği ve üzerinde durduğu oyuncular arasında yer alan Kahveci, ligin 31. haftasında oynanan Kayserispor karşılaşmasında attığı şık golün yanı sıra yaptığı asistle galibiyette önemli pay sahibi olmuştu. Derbide de atılan iki golün atağının içerisinde yer alan tecrübeli oyuncu, ligin kalan haftalarında da Kartal'ın en büyük kozlarından biri olacak.

Öte yandan İrfan Can, derbi maçında gördüğü sarı kartın ardından ligin 33. haftasında oynanacak olan Göztepe karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

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