Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'den inanılmaz başarı! Öyle bir rekor kırdı ki...

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci bu sezon teknik direktör Jorge Jesus ile kendisine geldi. Geçtiğimiz iki sezondaki performansına göre bu sezon İrfan Can Kahveci, başarılı bir performans sergiledi ve hocasından geçer not aldı.

İRFAN CAN KAHVECİ, 7 MİLYON EUROYA MAL OLMUŞTU

Sarı-lacivertliler İrfan Can Kahveci için 2021'de Galatasaray ile transfer yarışına girmiş ve yıldız oyuncuyu kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin bonservisi için Başakşehir'e 7 milyon euro ödemişti.

İRFAN CAN KAHVECİ, BU SEZON BAMBAŞKA

Yeni sezona teknik direktör Jorge Jesus ile fırtına gibi başlayan Fenerbahçe, başarılı performansıyla büyük beğeni topladı. Sarı-lacivertlilerde Portekizli teknik adamın tedrisatında İrfan Can Kahveci performansıyla öne çıkan isimlerden biri oldu. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon büyük beğeni topladı.

PERFORMANSINDAKİ YÜKSELİŞ DİKKAT ÇEKTİ

2020-21 sezonunun ikinci yarısında sarı-lacivertli formayla 12 resmi maça çıkan İrfan Can Kahveci 2 asistle skora etki edebilmişti. Kahveci, geçtiğimiz sezon 29 karşılaşmada 4 gol ve 8 asistle takımına katkıda bulunmuştu. Bu sezon ise şu ana kadar 13 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, 5 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu ve böyle giderse geçtiğimiz sezonları geride bırakması uzun sürmeyecek.